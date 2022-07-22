Iğdır Belediyesinden "yol ihalesi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Iğdır Belediyesinin "yol ihalesi" hakkında bir gazetede yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "asıl yol ceplerine" başlıklı haberin tamamen asılsız ve iftira niteliğinde olduğu ve bu nedenle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilme yapılan, 15.05.2020 tarihinden bugüne Iğdır Belediyesi tarafından yapılan ihaleler, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimini göz önünde bulundurularak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre elektronik ortamda E-İhale yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bahse konu haberde 'Yeşil Kuşak Yolu 2. Etap Yapım İşi' ihalesi de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile elektronik ortamda E-İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ihalenin 28.04.2022 tarihinde Kamu İhale Bülteni'nde, 29.04.2022 tarihinde ise yerel gazetede ilan edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden 6 firma ihale dokümanını indirmiş, ihaleye 13.05.2022 tarihinde 2 firma katılmış ve yapım işi en düşük teklifi veren firmaya ihale edilerek sözleşme imzalanmıştır. İşin yapım süreci halen devam etmektedir. Ayrıca, haberde yer alan 'kayyumların tanıdık şirketlere ihale ettiği işlere her gün bir yenisi ekleniyor' ifadesiyle Belediyemizi karalama gayretinde olan gazetecinin açık ihale usulü ile elektronik ortamda gerçekleştirilen E-İhale dışında daha şeffaf, daha güvenilir ve daha rekabetçi bir ihale yöntemi önerisi varsa kendilerini her zaman dinlemeye hazırız. Belediyemizin halkımız nezdinde yaptığı hizmetleri değersizleştirerek olumsuz algı yaratmaya çalışan gerçek dışı ve mesnetsiz haberler hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."