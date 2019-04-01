Iğdır Belediyesini Hdp'li Aday Kazandı
1 saat önce
Iğdır 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkan adayı Yaşar Akkuş aldı.
Iğdır
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) Eş Başkan adayı Yaşar Akkuş
aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre HDP Eş Başkan adayı Yaşar Akkuş oyların çoğunluğunu alarak Iğdır'ın yeni Belediye Başkanı seçildi. HDP Iğdır Belediye Başkanı Yaşar
Akkuş, 1981 yılında Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde dünyaya geldi. İş adamı olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babası. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:30 Kaynak: İHA
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