Iğdır bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika

Iğdır bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı

6 saat önce

Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)BOŞANMA DAVALARI VARMIŞIğdır'da, kendisini terk eden eşini tabancayla vurarak öldüren ardından ihtihara kalkışan Umut A.'nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

BOŞANMA DAVALARI VARMIŞ

Iğdır'da, kendisini terk eden eşini tabancayla vurarak öldüren ardından ihtihara kalkışan Umut A.'nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Öldürdüğü 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'nın ise Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, çiftin uzun süredir geçimsizlik nedeniyle aralarından tartışmaların yaşandığı ve boşanma aşamasında oldukları belirlendi. Bir süre önce Doğubayazıt Adliyesi'nde görülen Ebru A. ve Umut A.'nın boşanma davasının çekişmeli geçtiği de ortaya çıktı.

'KADININ EMNİYET BİRİMLERİNDE BAŞVURUSU BULUNMADI'

Olayla ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde akşam üzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktül E.A.'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde il emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Iğdır bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı

Doğubeyazıt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı
Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
04:39 Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı - Son Dakika
04:12 Düzce'de yaylada araçları kara saplanarak kalan 4 kişiye güçlükle ulaşıldı - Son Dakika
03:28 Düzce'de yaylada araçları kara saplanarak kalan 4 kişiye güçlükle ulaşıldı - Son Dakika
02:46 Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" - Son Dakika
02:22 Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 04:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]