Iğdır bisiklet kenti ığdır

Bisiklet kenti Iğdır

Türkiye'nin sınır kenti Iğdır'da vatandaşlar ulaşım aracı olarak bisiklet kullanıyor. Iğdır'ın en işlek caddelerinde bisiklet tamircisi ve bisiklet satan iş yerleri sıklıkla göze çarpıyor.Her iş yerinin önüne park etmiş bisiklet görmek mümkün. Kentte her yaştan insan, masrafsız olması nedeniyle bisikleti tercih ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 6 bin 413 otomobil, bin 375 minibüs, 295 otobüs, 5 bin 555 kamyonet, 3 bin 167 kamyon, 6 bin 381 motosiklet, 195 özel amaçlı araç ve 4 bin 792 traktörün trafiğe kaydı bulunduğu Iğdır'da cadde ve sokaklarda yüzlerce bisiklet görmek mümkün. Düz ovaya kurulu olduğu için vatandaşlar, ulaşımda daha çok bisikleti tercih ediyor. Iğdır'ın en işlek caddelerinde bisiklet tamircisi ve bisiklet satan işyerleri sıklıkla göze çarpıyor.Her iş yerinin önüne park etmiş bisiklet görmek mümkün. Arabası olan vatandaşların da şehir içi ulaşımdaki tercihi bisiklet. Akaryakıta gelen zamlardan sonra kent cadde ve sokaklarında bisikletlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Iğdır'da yıllardır bisitlet satan Erdal Ünver, yılda bin ile 2 bin arasında bisiklet sattıklarını söyledi. Bisikletin diğer ulaşım araçlarına göre maliyetinin sıfır olduğunu belirten Ünver, Iğdır'da hemen her evde 2 yada 3 bisiklet bulunduğunu ifade etti. 300 liradan başlayan ve kalitesine göre fiyatı artan bisikletin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini vurgulayan Erdal Ünver, kent merkezinde otomobil parklarının yanısıra çok sayıda bisiklet parkı da olduğunu bildirdi.

Kent merkezinde 7'den 70'e bisiklet kullanan vatandaşlar ise İşe gidip gelirken bisiklet kullanıyoruz. Masrafsız bir ulaşım aracı, park sorunu yok. Ayrıca sağlık için faydalı. Tek korkumuz trafikta araçlar bize sıkıntı oluşturuyor, yol vermiyorlar. Yetkililerden biskilet yolu istiyoruz trafik çok yoğun. Arıca bisiklet kullanmak çevreyi de kirletmiyor dediler.