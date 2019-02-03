Iğdır Çamaşır Makinelerinden 26 Kilo Eroin Çıktı
39 dakika önce
Iğdır'da kargo firması ile İstanbul'a gönderilmek istenen iki çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 26 kilo 811 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Iğdır
'da kargo firması ile İstanbul
'a gönderilmek istenen iki çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 26 kilo 811 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, emniyet güçlerinin bir kargo şubesinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde itihbarı bilgi alındığı bildirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, geçen 31 Ocak'ta kargo şubesinde arama yaptı. Iğdır'dan İstanbul'a gönderilecek olan iki çamaşır makinesi içerisine zulanan 52 paket halinde 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi. Polis
ekipleri tarafından sökülen çamaşır makinelerinin üst kısmına zulananan paketlerin alüminyum folyo ile kaplandığı görüldü. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.A. ile Nahcivan
uyruklu A.A. gözaltına alındı. Van
ve Hakkari
'de yürütülen yoğun narkotikle mücadeleden sıyrılmak isteyen zehir tacirlerinin şimde de Iğdır güzergahını tercih etmeye başladıkları bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:34 Kaynak: DHA
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