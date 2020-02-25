Iğdır Canlı Hayvan Borsası açılıyor
11 dakika önce
Şap hastalığından dolayı kapanan Iğdır Canlı Hayvan Borsasının açılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
Şap hastalığından dolayı kapanan Iğdır Canlı Hayvan Borsasının açılacağı öğrenildi.
Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda bazı köylerde bulunan hayvanlarda şap hastalığından dolayı Iğdır Canlı Hayvan Borsası kapatılmıştı. Kapanan hayvan borsasının komisyon kararı sonrasında açılacağı öğrenildi. - IĞDIR
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