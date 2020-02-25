Iğdır Canlı Hayvan Borsası açılıyor - Son Dakika
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Iğdır Canlı Hayvan Borsası açılıyor

11 dakika önce

Şap hastalığından dolayı kapanan Iğdır Canlı Hayvan Borsasının açılacağı öğrenildi.

Iğdır Canlı Hayvan Borsası açılıyor, System.String[]

Şap hastalığından dolayı kapanan Iğdır Canlı Hayvan Borsasının açılacağı öğrenildi.


Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda bazı köylerde bulunan hayvanlarda şap hastalığından dolayı Iğdır Canlı Hayvan Borsası kapatılmıştı. Kapanan hayvan borsasının komisyon kararı sonrasında açılacağı öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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