Iğdır 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada üç gün açık olacak - Son Dakika

Iğdır'da daha önceleri iki gün açık olan 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada üç gün açık olacak.

Iğdır'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında haftada iki gün açık olan hayvan pazarının açık gün süresi 3 güne çıkarıldı. Toplanan Iğdır İl Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyon kararı ile 'Canlı Hayvan Pazarı' her hafta pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri açık olacak. - IĞDIR