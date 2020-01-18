Iğdır Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

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Iğdır Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı
6 saat önce
Iğdır'da bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanması nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:18 Kaynak: AA
Iğdır'da bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlanması nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu bazı köylerde hayvanlarda şap hastalığına rastladı.
Ekipler, kent merkezine getirilecek hastalıklı hayvanların bunu başka hayvanlara da bulaştırma riski nedeniyle pazarı geçici süreyle ticarete kapattı.
Pazarın 30 gün süreyle kapalı tutulacağı öğrenildi.
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