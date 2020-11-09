Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları - Son Dakika

Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları

09.11.2020 10:12
Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları, System.String[]

Iğdır'da haftada beş gün açık hale getirilen 'Canlı Hayvan Pazarı'nda temizlik çalışmaları yapıldı.

Iğdır'da haftada beş gün açık hale getirilen 'Canlı Hayvan Pazarı'nda temizlik çalışmaları yapıldı.

Haftanın 5 günü boyunca büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı Iğdır Belediyesine ait Canlı Hayvan Pazarında gerekli hijyen koşullarının sağlanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Bugünden itibaren haftada 5 gün açık hale getirilen hayvan pazarında vatandaşlar; maske,mesafe ve hijyen koşullarına uyulmaları için uyarıldı. - IĞDIR

Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları

Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Akşener, Alabayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor Kargo paketi kapısına getirilmeyen kadın dehşet saçtı: Önce görevliyi darbetti, ardından bariyerleri parçaladı İş yeri sahibi arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
9-15 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 9-15 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:44
Saç ekimi yapan doktorun Saç ekimi yapan doktorun "Tansiyonun düşmüştür" dediği hasta hayatını kaybetti         
09:38
Ayda'nın babası hastane çıkışı görüntülerine gelen acımasız tepkilere isyan edip açıkladı: Reklam için arayanlar var Ayda'nın babası hastane çıkışı görüntülerine gelen acımasız tepkilere isyan edip açıkladı: Reklam için arayanlar var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı         
22:15
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 10:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei