Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 1 Kişinin Öldüğü Kavga Güvenlik Kamerasında

Iğdır'da 1 Kişinin Öldüğü Kavga Güvenlik Kamerasında

6 dakika önce

Iğdır'da 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Iğdır'da 1 Kişinin Öldüğü Kavga Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Iğdır'da 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldıran gruba, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etmiş, olayda 6 kişi yaralanmıştı. Kavgada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. isimli şahıslardan M.S.A., H.Ş. ve A.A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan A.A. (50) isimli bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan M.S.A. ile H.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga da güvenlik kamerasına yansıdı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

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