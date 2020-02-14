Iğdır'da 10 engelli çift sevgililer günü nedeniyle yemekte bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 10 engelli çift sevgililer günü nedeniyle yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Iğdır'da 10 engelli çift sevgililer günü nedeniyle yemekte bir araya geldi

6 saat önce

Iğdır'da yaşayan 10 engelli çift, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yemekte buluştu.

Iğdır'da 10 engelli çift sevgililer günü nedeniyle yemekte bir araya geldi, System.String[]

Iğdır'da yaşayan 10 engelli çift, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yemekte buluştu.


Iğdır AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığınca, engelli evli çiftlerin sevgililer gününü kutlamak için "Sevgi Engel Tanımaz" sloganıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, kentte yaşayan 10 engelli çift, araçlarla evlerinden alınarak özel bir restoranda yemekte buluştu ve Sevgililer Günü'nü kutladı.

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Yeşil, teşkilat olarak engelliler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Gençlik Kolları olarak engelli bireyleri sadece Engelliler Günü'nde değil de böylesi özel günlerde de hatırlamak istedik. Özellikle engelli bireylere yönelik birçok sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Engelli bireylerin her zaman yanında olacağız." dedi.

Etkinliğe eşi ile katılan engelli Ali Gürer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hatırlanmanın mutluluk verdiğini belirterek "Sağ olsunlar bizi hatırladılar, geçen yıl da bize yemek vermişlerdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sevgililer Günü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:07 Kaynak: AA
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