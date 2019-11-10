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Iğdır'da 10 Kasım töreni

6 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Iğdır'da törenle anıldı.

Iğdır'da 10 Kasım töreni, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Iğdır'da törenle anıldı.


Zübeyde Hanım Bulvarı Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan Program, saat 09: 05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı okunması ve sonrasında Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.Millet olarak çok çalışmak gerektiğini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu yurdumuzu; bu değerli mirası, bu kıymetli emaneti geleceğe taşıyabilmek için çok çalışmalıyız. Uğrunda büyük bedeller ödenen bu Cumhuriyetimizi yaşatmak hepimizin ortak amacı olduğunu unutmamalıyız" dedi.


Anma törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı. - IĞDIR

Mustafa Kemal Atatürk, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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