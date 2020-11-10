Iğdır'da 10 Kasım töreni - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Iğdır'da törenle anıldı.

Zübeyde Hanım Bulvarı Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan Program, saat 09: 05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten yazılar okundu. Pandemi nedeniyle tüm tedbirlerin eksiksiz uygulandığı programda katılımcılar, giriş-çıkışlarda ve tören esnasında, maske ve sosyal mesafe kuralına uydular. Alana girişte tüm katılımcılara, maske ve el dezenfektanları verildi.

Anma törenine, Iğdır Valisi/ Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı. - IĞDIR