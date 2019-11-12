Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu (2)
Son Dakika Güncel Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu (2) - Son Dakika

Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu (2)

6 saat önce

ÇUVALLAR DOLUSU CEP TELEFONU VE ELEKTRONİK EŞYAIğdır Emniyet Müdürlüğü, gün boyu süren kaçak cep telefonu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu (2), System.String[]

ÇUVALLAR DOLUSU CEP TELEFONU VE ELEKTRONİK EŞYA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, gün boyu süren kaçak cep telefonu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. 250 personelin katıldığı operasyonda 493 adet çeşitli markalarda faturasız kayıt dışı cep telefonu, 27 adet bilgisayar, 7 bin 575 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildiği belirtilen açıklama şöyle:

"Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 personelin katılımıyla devletimizin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini önlemek amacıyla 12 Kasım günü Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeraltı Çarşısı içerisinde telefon ve elektronik emtia satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan aramalarda, 493 adet çeşitli markalarda faturasız kayıt dışı cep telefonu, 27 adet bilgisayar, 7 bin 575 adet cep telefonu aksesuarı, yedek parçası ile 97 adet muhtelif elektronik eşya ele geçirildi."

Polis ekipleri, malzemeleri incelemek amacıyla çuvallar içerisinde Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:15 Kaynak: DHA
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