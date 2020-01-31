Iğdır'da 1083 paket kaçak sigara ile 152 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 1083 paket kaçak sigara ile 152 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da 1083 paket kaçak sigara ile 152 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Türkiye genelinde başlatılan "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında kaçak içki ve sigara satışını önlemek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çalışma başlatıldı.

Iğdır'da 1083 paket kaçak sigara ile 152 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Türkiye genelinde başlatılan "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında kaçak içki ve sigara satışını önlemek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çalışma başlatıldı. Tekel bayii, büfe, bakkal vb. isimler altında faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan arama ve kontroller sonucunda ekipler, 1083 paket kaçak sigara ve 152 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.


Yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı. - IĞDIR

Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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