Iğdır'da 11 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 11 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da 11 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

6 saat önce

IĞDIR'da durdurulan 2 TIR'da eşyalar arasına gizlenmiş çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Iğdır'da 11 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, System.String[]

IĞDIR'da durdurulan 2 TIR'da eşyalar arasına gizlenmiş çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 bin TL olduğu belirtildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 17 Ocak'ta şüphe üzerine 2 TIR'ı durdurdu. TIR'larda yapılan aramada, eşyaların arasına yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 371 koli içerisinde çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 TL olduğu belirtildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:51 Kaynak: DHA
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