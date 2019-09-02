Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımı
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımı

1 saat önce

IĞDIR'da, Belediye ile Berberler ve Kuaförler Odası, eğitim yılının başında ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Iğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımı, System.String[]

IĞDIR'da, Belediye ile Berberler ve Kuaförler Odası, eğitim yılının başında ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezinde 8 ayrı noktada kurulan stantlarla 100 kuför, bin 176 kız ve erkek öğrencinin saçını kesti, bakımını yaptı.

Iğdır Belediyesi ile Koaförler Odası öğrencilerin okul öncesi saç bakımlarını yapmak için proje hazırladı. Belediyenin kentin 8 ayrı noktasına kurduğu çadır stantlarda 100 berber ve kuaför, kız ve erkek çocukları tek tek tıraş ederek saç bakımlarını yaptı. Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Kuaförler Odası Başkanı Gökmen Kaya, stantları ziyaret ederek çalışmaları inceledi, öğrencilerle sohbet etti. 100 görevli yaklaşık 5 saat içerisinde bin 176 kız ve erkek çocuğunun saç bakımını tamamladı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, böyle bir çalışma yapma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Yaşar Akkuş, "Bu sosyal sorumluluk projesi. Projenin oluşumuna katkı sunarak bize destek veren Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atakan Demirci ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gökmen Kaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Biz Iğdır Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gökmen Kaya da, bu yıl üçüncü kez öğrencilere yönelik saç bakımı ve tıraş yaptıklarını söyledi. Kaya, berber ve kuaförün 5 saatte bin 176 öğrenciyi okula hazırladığını söyledi.

Gökmen Kaya, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi Son Dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı Kamuya yaklaşık 15 bin personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:49:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 1176 öğrenciye saç bakımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]