Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 1380. Aşure Anması
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Iğdır'da 1380. Aşure Anması

1 saat önce

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380'inci yılı dolayısıyla düzenlenen aşure merasimi başladı.

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380'inci yılı dolayısıyla düzenlenen aşure merasimi başladı.

Kentte yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaş, her yıl muharrem ayının 10'uncu günü, Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenledikleri aşure merasimi dolayısıyla sabah saatlerinde bir araya geldi.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü.

Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu "Deste" adı verilen gruplar, camilerden toplanarak Asrı Mezarlığa ve aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü.

Burada öğlene kadar devam edecek anma etkinliklerinde, Kerbela şehitleri için dua edilecek, sinezenler okunup ihsan ikramları dağıtılacak.

Iğdır'da 1380. Aşure Anması

Hz.Muhammed, Hz. Hüseyin, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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