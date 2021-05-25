IĞDIR'DA 15 DAKİKALIK SAĞANAK VE DOLU, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

IĞDIR'da yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak kent merkezini göle çevirdi.

Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara, saçak altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Biriken su nedeniyle hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı.