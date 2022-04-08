Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

08.04.2022 15:35
Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Iğdır'da 2006 yılında işlenen cinayet aradan geçen 16 yıl sonra aydınlatıldı, cinayet şüphelisi 1 kişi "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Iğdır'da 2006 yılında işlenen cinayet aradan geçen 16 yıl sonra aydınlatıldı, cinayet şüphelisi 1 kişi "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Cinayet olayı 2006 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Ağustos 2006 tarihinde Iğdır Tuzluca ilçesi Aşağı Mahalle Çöplük Mevkiinde öldürülerek yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada maktulün 18 yaşlarında C.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Aradan geçen 16 yıla rağmen yapılan araştırma ve soruşturmalarda olayın fail ya da failler bulunamadı.

Olayın aydınlatılması amacıyla Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektiflerince 2021 yılında yeniden çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar İstanbul, İzmir, Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda, cinayetle ilgisi ve bilgisi olan 11 şüpheli tespit edildi.

Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görevli 55 personelin katılımıyla 24 Mart 2022 tarihinde cinayetle ilgisi olduğu düşünülen şüphelilerin evlerine operasyon yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda cinayet şüphelisi 11 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi.

Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden, 4'ü serbest bırakıldı 1 şüpheli ise "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

'Kasten Öldürme suçundan tutuklan kişinin ailesi arkandayız'

Kasten öldürme suçundan tutuklanan kişi adliyeye çıkartılırken adliye önünde bulunan ailesi, durumun iyi mi, biz senin arkandayız, canını sıkma, dışarı çıkacaksın, diyerek tutuklanan akrabalarına destek verdiler. - IĞDIR

Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

YORUMLAR
500
Iğdır'da koyun çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Iğdır'da koyun çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Iğdır'da 75 yaşındaki yengesini bilezikleri için öldüresiye dövdü Iğdır'da 75 yaşındaki yengesini bilezikleri için öldüresiye dövdü

Cinayet, Tuzluca, İnfaz, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:56 Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement