Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
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Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

09.04.2022 00:58
Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Iğdır'da 2006 yılında işlenen cinayet aradan geçen 16 yıl sonra aydınlatıldı, cinayet şüphelisi 1 kişi "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Iğdır'da 2006 yılında işlenen cinayet aradan geçen 16 yıl sonra aydınlatıldı, cinayet şüphelisi 1 kişi "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Cinayet olayı 2006 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Ağustos 2006 tarihinde Iğdır Tuzluca ilçesi Aşağı Mahalle Çöplük Mevkiinde öldürülerek yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada maktulün 18 yaşlarında C.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Aradan geçen 16 yıla rağmen yapılan araştırma ve soruşturmalarda olayın fail ya da failler bulunamadı.

Olayın aydınlatılması amacıyla Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektiflerince 2021 yılında yeniden çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar İstanbul, İzmir, Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda, cinayetle ilgisi ve bilgisi olan 11 şüpheli tespit edildi.

Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görevli 55 personelin katılımıyla 24 Mart 2022 tarihinde cinayetle ilgisi olduğu düşünülen şüphelilerin evlerine operasyon yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda cinayet şüphelisi 11 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi.

Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden, 4'ü serbest bırakıldı 1 şüpheli ise "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

'Kasten Öldürme suçundan tutuklan kişinin ailesi arkandayız'

Kasten öldürme suçundan tutuklanan kişi adliyeye çıkartılırken adliye önünde bulunan ailesi, durumun iyi mi, biz senin arkandayız, canını sıkma, dışarı çıkacaksın, diyerek tutuklanan akrabalarına destek verdiler. - IĞDIR

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Cinayet, Tuzluca, İnfaz, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
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