Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayette baba tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayette baba tutuklandı

08.04.2022 16:29
Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayette baba tutuklandı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde Cemal Serin'in (18) 16 yıl önce öldürülüp cesedinin yakılmasıyla ilgili babası İsmet Serin (58) tutuklandı.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde Cemal Serin'in (18) 16 yıl önce öldürülüp cesedinin yakılmasıyla ilgili babası İsmet Serin (58) tutuklandı.

Tuzluca ilçesi Aşağı Mahalle Çöplük mevkisinde 19 Ağustos 2006'da öldürülüp yakılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve araştırmalarda cesedin Cemal Serin'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalardan o dönem sonuç alınamadı, Cemal Serin'in katiline ulaşılamadı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, geçen yıl Cemal Serin dosyasını yeniden açtı. O dönem toplanan delilleri ve ifadeleri yeniden gözden geçiren ekip, 6 ayda İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da cinayetle ilgisi ve bilgisi olabileceği düşünülen 11 şüpheli tespit etti. Titiz bir çalışma yürüten ekiplerin yapılan detaylı araştırmasında şüpheli sayısı 5'e indi.Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Mart'ta operasyon düzenlendi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 55 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında Cemal Serin'in babası İsmet Serin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 18 tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemal Serin'in babası 6 çocuk babası İsmet Serin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı. İsmet Serin'in mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.


YORUMLAR
500
IĞDIR'DA EVLAT KATİLİ BABA 16 YIL SONRA YAKALANDI IĞDIR'DA EVLAT KATİLİ BABA 16 YIL SONRA YAKALANDI Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayette baba tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayette baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement