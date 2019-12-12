Iğdır'da 17 okula spor malzemesi desteği verildi - Son Dakika
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Iğdır'da 17 okula spor malzemesi desteği verildi

7 saat önce

Iğdır'da, spor kulübü kuran 17 okula spor malzemesi dağıtıldı.

Iğdır'da 17 okula spor malzemesi desteği verildi, System.String[]

Iğdır'da, spor kulübü kuran 17 okula spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürülüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, kentte spor kulübü bulunan 17 lise ve ortaokula 6 farklı branşta malzeme desteğinde bulunuldu.

Kazım Karabekir Spor Salonundaki spor malzemesi dağıtım törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü ile Gençlik ve Spor Müdürü Şerafettin Yiğit'in yanı sıra kulüp yöneticileri de katıldı.

Törende konuşan Vali Enver Ünlü, sağlıklı olmak için spor yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Spor insana sağlıklı olmanın yanında disiplinli olmayı, iyi program yapmayı da öğretir. Sporcu olan birey başkalarına da faydalı olur. Bizim yüce dinimiz buyurur ki; insanın en hayırlısı insana faydası olandır. Bunun için de insanlara hayırlı olan gençler de sporla uğraşır. Bütün okullarımızın bir spor kulübü olsun biz bu spor kulüplerine elimizden gelen her desteği vermeye hazırız."

Programa katılan spor kulübü yöneticilerine spor malzemeleri listeler halinde dağıtıldı.

Uygulanan projenin devam edeceği ve tüm spor kulüplerine malzeme verileceği bildirildi.

Kazım Karabekir, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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