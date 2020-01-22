Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi - Son Dakika

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Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi
6 saat önce
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak eşya taşıdığı belirlenen 2 tırda arama yapıldı.
Aramada, tırların içinde bulunan eşyaların arasına gizlenmiş 183 bin 300 güneş gözlüğü bulundu.
Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen farklı markalardaki gözlüklere el konuldu.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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