Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi

6 saat önce

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, System.String[]

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarda getirilen 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak eşya taşıdığı belirlenen 2 tırda arama yapıldı.


Aramada, tırların içinde bulunan eşyaların arasına gizlenmiş 183 bin 300 güneş gözlüğü bulundu.

Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen farklı markalardaki gözlüklere el konuldu.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı
Dünyaca ünlü teslimat firması Glovo, Türkiye'den çekilme kararı aldı Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da 183 bin 300 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]