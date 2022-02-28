Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi

28.02.2022 14:36
Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi

IĞDIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 araçta 100 TL'lik 198 sahte banknot ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

IĞDIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 araçta 100 TL'lik 198 sahte banknot ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt kara yolundaki 2 araçta arama yapıldı. Araçlardan birinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 100 TL'lik 198 sahte banknot, diğerinde ise 6 bin 500 TL değerinde 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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