Iğdır'da 2 kaçak avcıya 12 bin 400 lira ceza - Son Dakika
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Iğdır'da 2 kaçak avcıya 12 bin 400 lira ceza

06.04.2022 09:55
Iğdır'da 2 kaçak avcıya 12 bin 400 lira ceza

Iğdır'da kaçak keklik avlarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 400 lira ceza uygulandı.

Iğdır'da kaçak keklik avlarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 400 lira ceza uygulandı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Ağrı Dağı kırsalındaki arazilerde denetim yaptı.

Bu sırada 2 kişinin kaçak şekilde avlandığı tespit edildi. Bu kişilerin avlandığı bölgede yapılan aramada, canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen 6 kınalı keklik ile tuzak ve kafesler bulundu.

Kaçak avcılara DKMP ekibince, 6 bin 400 lirası idari olmak üzere 12 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken canlı mühre keklikler ise doğaya salındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ağrı Dağı, Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 2 kaçak avcıya 12 bin 400 lira ceza - Son Dakika


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