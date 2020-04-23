Iğdır'da 23 çocuğa doğum günü kutlaması - Son Dakika

IĞDIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 çocuğun doğum günü kutlandı.

Iğdır Valiliği'nin talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen programla 23 kadın öğretmen, 23 farklı mahalledeki çocukları ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Şube Müdürü Sedat Bilir, öğretmenler, emniyet müdürlüğü ekipleri ilk olarak 7 yaşına giren Fikret Talha'ya sürpriz yaptı. Birinci sınıf öğrencisinin evine yaş pasta ile giren ekip, mumları üflemesini istedi. Vali Enver Ünlü'nün hediye ve mektubunu verdi. Vali Ünlü de telefonla bağlanarak minik Talha'nın doğum gününü kutladı. Polisler de Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce adına çocukların doğum gününü kutlayarak hediye verdi. Çocuklar evlerine gelerek doğum günlerini kutlayanlara teşekkür etti.