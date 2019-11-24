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Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

Iğdır'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda program düzenlendi.

Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, System.String[]

Iğdır'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajlarının okunduğu programda, emekli öğretmenlere teşekkür belgesi, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere de gül verildi.

Programda konuşan Vali Enver Ünlü, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi, Aybüke, Necmettin öğretmenlerimizi ve onların şahsında tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Dünyada hiçbir cumhuriyetin kurucusunun kendisini başöğretmen ilan ederek halka ders vermediğini belirten Ünlü, "Topçu atışlarının Ankara'dan duyulduğu bir dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde eğitim konuşulurken, dünyanın hiçbir yerinde bunun örneğine rastlanılmamıştır. Yeni cumhuriyet kurulur kurulmaz, 1925'te eğitimle ilgili konuları görüşmek üzere toplantılar, kongreler düzenleyerek, Kurtuluş Savaşından sonra 'asıl savaşımız şimdi başlıyor, o da cehaletle savaştır' diyen hiçbir kurucu önder dünyaya gelmemiştir." diye konuştu.

Öğretmenlerin ellerindeki Türk Bayrağıyla yemin ettiği programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kafkas halk dansları gösterisi ve öğretmenlerden oluşan koronun müzik dinletisi sunduğu programa Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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