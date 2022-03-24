Iğdır'da 3 kaçak avcıya 26 bin 900 lira ceza - Son Dakika
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Iğdır'da 3 kaçak avcıya 26 bin 900 lira ceza

24.03.2022 09:06
Iğdır'da 3 kaçak avcıya 26 bin 900 lira ceza

Iğdır'da, milli park sınırlarında kaçak avlanırken yakalanan 3 kişiye 26 bin 900 lira ceza verildi.

Iğdır'da, milli park sınırlarında kaçak avlanırken yakalanan 3 kişiye 26 bin 900 lira ceza verildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü, Taşburun Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ ekipleri, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda kontrol faaliyetleri yürüttü.

Bu sırada, canlı mühre kullanarak avlandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kaçak avcıların yanında canlı mühre olarak kullanılan 2 kınalı keklik ile 2 kafes ve tuzak bulundu. Malzeme ve kekliklere ekiplerce el konuldu.

Bu kişilere 24 bin 900 lirası idari olmak üzere toplam 26 bin 900 lira ceza kesildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Milli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 3 kaçak avcıya 26 bin 900 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da 3 kaçak avcıya 26 bin 900 lira ceza - Son Dakika
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