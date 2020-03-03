Iğdır'da "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da '3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Iğdır'da "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Iğdır'da 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Iğdır'da

Iğdır'da 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesindeki Konferans Salonunda Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce (DKMP) yaban hayatı programı yapıldı.

DKMP Müdürü Mete Türkoğlu konferansta yaptığı konuşmada, biyoçeşitliliğin var olmasının insanın da var olması anlamına geldiğini söyledi.

Türkoğlu, yaban hayatı için Türkiye'nin farklı bölgelerinde koruma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "Canlılar, yaşamamız için gerekli olan ormanların, meraların, sulak alanların ve denizlerin önemli birer parçasıdır. Bu yüzden yaban hayatı biz insanların korumasına ihtiyaç duyar. İnsanın plansız kentleşme ve çevre kirliliği, doğanın tahrip edilmesi ve etki alanı genişledikçe yaban hayatı da giderek daha dar bir alana sıkışmak durumunda kalıyor." dedi.

Türkoğlu'nun sunumun ardından Iğdır Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Belkıs Muca Yiğit, yaban hayatında bitkiler ve yaban hayatının tehditleri konusunda sunum yaptı.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Akman yaban hayatta sürüngenler ve amfibiler konusunda, Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik de kuşlarla ilgili sunumlar yaptı.

Iğdır, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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