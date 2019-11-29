Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Güncel Iğdır'da 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Iğdır'da 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulandı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Iğdır'da 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.


DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.


Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Kasım 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Iğdır ilimiz ve ilçelerimizde toplam 352.860 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Iğdır il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 352.860 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 176 milyon TL katkı sağlandı" dedi.


Aydın, son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - IĞDIR

Iğdır, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:50:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]