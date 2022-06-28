Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı

28.06.2022 15:30

Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada kıskıvrak yakalandı. Ekipleri karşısında gören katil zanlı ne yapacağını bilemedi.

Iğdır'da ekipler nefes kesen bir operasyona imza attı.Bir çocuğu kasten öldüren ve 38 ayrı suçtan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı.

TAM BİR SUÇ MAKİNASI

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek, kaldığı eve baskın yaptı. Demir, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada jandarma ekipleri Demir'in evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018'de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti.

Çocuk katili, saklandığı bazada yakalandı
Çocuk katili, saklandığı bazada yakalandı
Çocuk katili, saklandığı bazada yakalandı
YORUMLAR
500
Son dakika haber! Mersin'de iş yerinden damlama sulama borusu çalan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber! Mersin'de iş yerinden damlama sulama borusu çalan 2 şüpheli tutuklandı SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2) SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2)
Kaynak: DHA

Sabri Demir, Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
14:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'ya seslendi: Sökülen rütbelerinizi geri takacağız
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement