Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 4 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Iğdır'da 4 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Iğdır'da 4 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl 9 ay cezası olan şahıs tutuklandı.

Iğdır'da 4 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Iğdır'da 4 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl 9 ay cezası olan şahıs tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli yağma, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 4 ayrı suçtan 23 yıl 9 ay ceza kaydı bulunan S.Y. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa
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