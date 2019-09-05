Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Iğdır'da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

3 saat önce

Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır'da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suveren Karakol Komutanlığı önünde yapılan uygulama ve aramada, O.B. isimli şahsın kullandığı araçta muhtelif markalarda 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. O.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, aracın kasasına gizlenmiş kaçak sigara ve araca el konuldu. - IĞDIR

Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi
İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 05:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]