Iğdır'da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
3 saat önce
Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suveren Karakol Komutanlığı önünde yapılan uygulama ve aramada, O.B. isimli şahsın kullandığı araçta muhtelif markalarda 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. O.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, aracın kasasına gizlenmiş kaçak sigara ve araca el konuldu. - IĞDIR
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