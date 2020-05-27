Iğdır'da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı - Son Dakika

Iğdır'da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı
Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesi sonrası Iğdır'da vatandaşlar dışarı çıktı.
Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesi sonrası Iğdır'da vatandaşlar dışarı çıktı.
Türkiye'nin 81 ilinde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında arefe günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasından dolayı Iğdır'da vatandaşlar dışarı çıktı. Vatandaşlar Iğdır'ın en kalabalık yeri olan Vali Yolunda gezintiye çıktı. Yasağın kalkması sonrası kısa bir yürüyüş için dışarı çıktığını söyleyen Kerim Ertaş isimli vatandaş, " Çok şükür 4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti. Yasak boyunca evde kaldık. Fırsattan istifade biraz dışarı çıkıp hareket etmiş olduk. Bu da bizim için çok güzel oldu" dedi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:11 Kaynak: İHA
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