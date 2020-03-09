Iğdır'da 4 kaçak keklik avcısına yaklaşık 31 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 4 kaçak keklik avcısına yaklaşık 31 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Iğdır'da 4 kaçak keklik avcısına yaklaşık 31 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Iğdır'da kaçak olarak keklik avlayan 4 kişiye 30 bin 944 lira para cezası verildi.

Iğdır'da 4 kaçak keklik avcısına yaklaşık 31 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Iğdır'da kaçak olarak keklik avlayan 4 kişiye 30 bin 944 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü yakınlarında 4 kaçak avcı yakaladı.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince bu kişilerin yakalandığı alanda yapılan aramada 8'i canlı mühre olarak kullanılan, 20'si ise tuzaklarla yakalanan 28 keklik bulundu.

Kaçak olarak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye 11 bin 904 lirası idari, 19 bin 40 lirası da tazminat cezası olmak üzere toplam 30 bin 944 lira ceza uygulandı.

El konulan keklikler ise doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Karakoyunlu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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