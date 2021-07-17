Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak 2 milyon euroluk tesisin temelleri atıldı

Iğdır'da 2 milyon euroluk maliyetiyle yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen tekstil atölyesinin temel atma töreni, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Iğdır'da yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen 2 milyon euro maliyetli dev tekstil atölyesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekare alana yapılacak olan tekstil atölyesinin açılış törenine Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, iş insanı Akif Turaç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in ilk harcı dökmesiyle başladı.

"Yatırımcı olan herkese biz burada yardımcı olmakla mükellefiz"

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Turaç Tekstil'in bugün burada temelini atmaya başlayacağı ve yaklaşık 350-400 kişiye istihdam sağlayacak tesisin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Umut ediyorum ki bu yapılan bütün yatırımlar burada birliğe, beraberliğe, insanların daha rahat olmasına, refaha, ülkeye ve özelde de ilimizin gelişmesine katkı sağlar. Bu coğrafyanın içerisinde bu alanda çalışmak isteyen bütün iş adamlarımıza ve gerçekten yatırımcı olan herkese biz burada yardımcı olmakla mükellefiz. Elimizden geldiğince de bu yardımı ortaya koyuyoruz. Bu yatırımlar da bunların göstergesi." dedi.

"Bu yatırım 2 milyon euroluk bir yatırım olacak"

Daha önce Tuzluca ilçesinde açtıkları atölye ile yaklaşık 150 kişiye istihdam olanağı sunduklarına dikkat çeken iş insanı Akif Turaç, bu fabrika sayesinde de yaklaşık 400 kişiye iş imkanı sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu tekstil için Organize Sanayi Bölgesi'nde kendilerine 15 bin metrekare yer tahsis edildiğine de vurgu yapan Turaç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"1997 senesinden beri İstanbul'da tekstil sektöründe hizmet vermekteyiz. Bundan yaklaşık 3 yıl önce de Iğdır ili Tuzluca ilçesine bir yatırım yaptık. Şu anda orada yaklaşık130-140 kişiye istihdam sağlamış bulunmaktayız. Sayın Valimizin teşvikleriyle de Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekare yer tahsis edildi. Şu anda da tahsis edilen yerde bulunmaktayız. Bu alanda 4 bin metrekare kapalı alanı yapıp burada da istihdam edeceğimiz kişi sayısını 350-400 kişi olarak sağlamayı planlıyoruz. Yapacağımız hamlenin bölgemizde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bölgemize yatırım yapmak isteyen iş arkadaşlarımıza da bir anlamda teşvik olacağı kanısındayım. Bu yatırım 2 milyon euroluk bir yatırım olacak. İlerleyen süreçte işçi istihdam kapasitemizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun." - IĞDIR