Iğdır'da 45 yıldır dini nikahla yaşayan çift resmi nikahla evlendi - Son Dakika

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 45 yıldır dini nikahla yaşayan çiftin resmi nikahını kıydı.

Kent merkezinde yaşayan Sabiha Şimşek (60) ile Mehmet Öner (61), yaklaşık 45 yıl önce dini nikahla hayatlarını birleştirdi.

Öner ve Şimşek çiftinin durumunu öğrenen Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, çifti resmi nikahlarını kıymak üzere Iğdır Belediyesine davet etti.

Sarıibrahim, belediye başkanlığı makamında çiftin resmi nikahını kıyıp evlilik cüzdanlarına teslim ederek çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diledi.