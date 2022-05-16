Iğdır'da 5 ayda 54 bin kişiye afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 2022'yi "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan etmesinin ardından bu yönde çalışma başlatılan Iğdır'da, ocak ayından bu yana 54 bin 778 kişiye deprem tatbikatlarıyla eğitim verildi.

Türkiye'nin olası depremlere daha hazır hale gelmesi için Bakanlığın ülke genelinde başlattığı seferberlik nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de çalışma yaptı.

Bu yılın ilk 5 ayında AFAD gönüllülerinin de katılımıyla 54 bin 778 kişiye deprem eğitiminin verildiği kentte, afet konusundaki bilgilerin pekiştirilmesi için katılımcılar tatbikatlara tabi tutuldu.

AFAD İl Müdürü Bülent Zeğem, AA muhabirine, 2022 yılında kent genelindeki kamu çalışanları, öğrenciler ve sivil halka afet bilincini oluşturmak için eğitim ile tatbikatları seri şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Amacımız, halkı bilinçlendirmek, AFAD'la dayanışmayı sağlamak"

Bu senenin Bakanlık tarafından "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Zeğem, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız, halkı bilinçlendirmek, AFAD'la dayanışma bilinci olan toplum oluşturmaktır. 2022 yılının ocak ayından bugüne kadar 54 bin 778 kişiye deprem anı tahliye tatbikatı yaptırdık. Şu ana kadar sisteme dahil olan 820 AFAD gönüllümüzün eğitimleri devam ederken, 80 gönüllümüz de afet bilinci, dağda arama-kurtarma, çığda arama-kurtarma ve ilk yardım eğitimlerini tamamlamış oldu."

Zeğem, özellikle gönüllülük sistemi kapsamında yapılan eğitimlerin, olası afetlere hazırlık açısından ciddi kazanımlar sağladığını belirterek, gönüllülerden arama kurtarma ekipleri oluşturduklarını anlattı.

Farklı meslek gruplarından gönüllülerinin olduğunu aktaran Zeğem, şunları kaydetti:

"Asker ve güvenlik korucularından oluşan 125 kişilik yerel arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Iğdır genelinde olası bir afet durumunda ekiplerimizin çok olması, gönüllülerimizin hazır olması büyük bir önem arz etmektedir. Bu manada halkımızın da zaten afet bilinci mevcuttur. Bizlere düşen ise halkımızı eğitmektir. Bu vesileyle bizlere gelecek her türlü başvuruya cevap vermeye hazırız. Başvuracak gönüllülerimize eğitim verme adına yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim."