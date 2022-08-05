Iğdır'da çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

Iğdır'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi Rus Pazarı girişinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede büyümeye başladı. Yangını gören ev sahibi ve vatandaşlar hemen itfaiye, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Mahallenin doğalgaz ve elektriği kesildi. Ev sahipleri kendi çabaları ile yangını söndürmeye çalıştılar ise de yangın büyüyünce başaramadılar.

Geç gelen itfaiyeye tepki

Yangın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen itfaiye gelmeyince ev sahibi ve vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine itfaiye ekibi gelince vatandaşlar itfaiyeye yardım ederek hortumu uzattılar. Ev sahipleri de yukarı uzatılan hortumu alarak itfaiye ekibi ile birlikte yangına müdahale etti.

Film izler gibi yangını izlediler

Yangının başlamasından söndürülmesine kadar kimi vatandaşlar yangını film izler gibi izledi kimileri ise telefon ile çekim yaptı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı olmazken daire kullanılamaz hale geldi. - IĞDIR