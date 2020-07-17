Iğdır'da 500 dönümlük arazide başak veren buğdayların hasadı yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da 500 dönümlük arazide başak veren buğdayların hasadı yapıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kullanılmayan 500 dönümlük arazide 40 yıl aradan sonra ekilen buğdayın hasadı törenle yapıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kullanılmayan 500 dönümlük arazide 40 yıl aradan sonra ekilen buğdayın hasadı törenle yapıldı.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Tuzluca İlçe Belediyesince "Hep Beraber Üreteceğiz" sloganıyla hayata geçirilen projeyle, 40 yıldır tarım yapılmayan 5 bin dönümlük arazinin ilk etabında 500 dönümlük kısımda deneme amaçlı tahıl ekildi.

İlçeye bağlı Kanlıca bölgesinde düzenlenen hasat törenimne, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadarettin Türkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu ve vatandaşlar katıldı.

Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alarak ve "Hep beraber üreteceğiz" sloganıyla yola çıkarak projeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ülke olarak üretmek zorunda olunduğunu anlatan Türkan, şunları ifade etti:

"Üretmeyen toplumların düştüğü durum belli. Bu nedenle biz, çok uzun zamandır tarım yapılmayan bölgelerin tarıma kazandırılması için bu çalışmayı başlattık. Özellikle geçmişte Ermeni çeteleri tarafından Müslümanlara yapılan katliamdan dolayı ismi Kanlıca bölgesi olarak adlandıran bölgede uzun yıllardır tarım yapılmadı. Su problemini çözerek tarıma kazandırdığımız bu bölgede, çok şükür 500 dönümlük bölgede tarım yaptık ve çok da verim elde ettik. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu bölgenin tamamını kapsayan 5 bin dönümlük bölgeyi de tarıma kazandırmayı planlıyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Yolcu ise ilçede tarım potansiyelinin büyük olduğunu ve belediyenin bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak belediyeye destek vermeye çalıştıklarını anlatan Yolcu, "Bakanlığımızın özellikle atıl durumda olan arazilerin tarıma kazandırılması konusunda yoğun bir çabası var. Bizde her ne kadar atıl durumda olan arazi olmasa bile, biraz daha sulama şartlarının kısıtlı olduğu bölgelerin tarıma kazandırılması istiyoruz. Bu açıdan belediyemizin yaptığı bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Özellikle yıllardır ekilmeyen bu arazilerin tarıma kazandırılması bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Kanlıca, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 500 dönümlük arazide başak veren buğdayların hasadı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 00:58:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da 500 dönümlük arazide başak veren buğdayların hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]