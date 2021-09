Iğdır'da 6 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı - Son Dakika

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce saldırının gerçekleştiği noktada anma töreni düzenlendi. Törene, Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, çeşitli kurumların temsilcileri, polisler, askerler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda, İstiklal Marşı'nın ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Burada konuşan Sarıibrahim, "Bundan 6 yıl evvel bu noktada haince, kahpece bir saldırı sonucu 13 evladımızı, 13 yiğidi, 13 ananın evladını, 13 evladını bekleyen babayı toprağa verdik." dedi.

Sarıibrahim, "Arkamızdaki Ağrı Dağı, önümüzdeki Aras Nehri, Anadolu'nun her tarafındaki her karış toprak şahit olsun ki bu toprak uğrunda şehit olan her şehidimizin kanının karşılığı alınmıştır, alınacaktır. Bu vatan, bu millet için kim karşımıza geçiyorsa, hangi terör örgütü bu toprağın karşısına geçiyorsa, hangi yardakçısı, iş birlikçisi, destekçisi, yanında olanı varsa hepsi bunu iyi bilsin." diye konuştu.

Türk milletinin 1000 yıldır Anadolu'da olduğunu belirten Sarıibrahim, şöyle devam etti:

"Bu toprağın üstünde ezan susmayacak, bayrak da inmeyecek. Bu toprağın üstündeki birlik, bütünlüğü de kardeşliği de kimse zedeleyemeyecek. En ufağından en büyüğüne kadar, en ufak kamu görevlisinden en büyüğüne kadar herkes bu milli şuur içinde çalışırsa, hep beraber birlik, dirlik olursak, vatandaşımızın elinden sonuna kadar tutmaya gayret edersek, bir de şehitlerimizin emanetine sahip çıkarsak zannediyorum ki bu dualarla bu millet bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır."

İl Emniyet Müdürü Yonca ise saldırıda şehit olan Yusuf Yelkenci tarafından yazılmış şiirin "Hayatta aşık olmam gereken tek kadın annemmiş, bunu sen beni acılarla büyüttüğünde anladım. Çok şeyimi o memlekette kazanıp her şeyimi o memlekette bıraktım." satırlarını okuyup, "Eli öpülesi analar, tüm şehitlerimizin annelerini bir kez daha anıyor ve ellerinden öpüyorum." şeklinde konuştu.

Anma etkinliği, katılımcıların saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bırakmasıyla son buldu.