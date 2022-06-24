Iğdır'da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi - Son Dakika
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Iğdır'da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi

24.06.2022 14:09
Iğdır'da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Iğdır'da görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Iğdır'da görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde güvenlik korucuları için düzenlenen hizmet içi eğitim semineri için 661 güvenlik korucusu hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, güvenlik korucuları tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.

Güvenlik korucularını tanıtan filmin ardından konuşan Vali H. Engin Sarıibrahim, güvenlik korucularının vatan, bayrak ve millet uğruna gece gündüz demeden fedakar şekilde görev yaptıklarını belirterek, "Bakanlığımız himayelerinde ilimizde gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle güvenlik koruculuğu müessesesinin sosyal ve ekonomik hakları anlamında yaşanan değişimler ve iyileştirmelerden ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu gelişmelerin mimarı olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya buradan bütün korucularımız adına teşekkür etmek istiyorum. Gözünüzü kırpmadan, vatan ve millet için şehit olmayı göze alıyorsunuz. Askerlerimizle, polisimizle omuz omuza terörle mücadelede büyük gayretler ortaya koyuyorsunuz. Allah sizlerden de razı olsun" dedi.

Düzenlenen programa Vali H. Engin Sarıibrahim, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Nadir Demirhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, görevliler ve güvenlik korucuları katıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Engin Sarıibrahim, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 661 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi - Son Dakika
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