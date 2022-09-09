Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

09.09.2022 14:00
Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

Iğdır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Iğdır'daki Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu - Son Dakika
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