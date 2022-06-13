9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

13.06.2022 10:18

Iğdır'da son 9 günde 1237 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen uçaklarla Afganistan'a gönderildi.

Iğdır'da son 9 günde 1237 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen uçaklarla Afganistan'a gönderildi.

Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler devam ederken, sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

Bu çerçevede, 5-13 Haziran tarihleri arasında, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 1237 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, 8 charter uçuşla sınır dışı edildi.

Iğdır'da bu yıl, 15 charter uçuşuyla toplam 2 bin 794 düzensiz göçmen ülkelerine yollandı.

Ülkelerine gönderilen göçmen sayısı 37 bin 121'e ulaştı

Bu yıl yurt genelinde ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 37 bin 121'e ulaştı, şu ana kadar sınır dışı edilenlerin sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 89 arttı.

27 Ocak 2022'den itibaren Afganistan'a uçuşların başlamasıyla ülke genelinde 13 bin 921'i 79 charter uçuşları, 6 bin 878'i de tarifeli uçuşlarla olmak üzere 20 bin 799 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Yurt genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yürütülen çalışmalar sürüyor.

9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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