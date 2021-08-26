9. Karabağ Kurultayı yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Karabağ formu tarafından organize edilen ve Iğdır- Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından desteklenen 9. Karabağ Kurultayı Iğdır'da yapıldı.

Iğdır Üniversitesinde düzenlenen kurultaya, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Uluslararası Karabağ Formu Başkanı Akif Nağı, eski Iğdır Valisi Amir çiçek, eski Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç ve davetliler katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, katılımcılara Iğdır'ın tanıtımını slayt gösterisi eşliğinde yaptı.

Kurultayda konuşma yapan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Azerbaycan merhum Cumhurbaşkanı Hayder Aliyev'in "iki devlet bir millet " sözlerine vurgu yaparak, "Emperyalist güçlere karşı mücadelemiz sürüyor. Emperyalist yalanlara karşı mücadelemiz devam etmelidir. Türk milleti olarak bu emperyalist devletlere, yalanlara karşı ekonomimiz güçlendirerek üreterek cevap vereceğiz. Azerbaycan'ın Karabağ savaşında şehit olanlara Allah'tan rahmet gazilere şifa diliyorum. Karabağ'da elde edilen zaferin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle taçlandırılmıştır. Emperyalist devletlerin binlerce yıldır gözlerini Anadolu coğrafyasına dikmiştir. Bizler çok iyi biliyoruz ki, burada söylenmek istenen türkü yine aynı türküdür, sadece sazda teli değişmiştir, yumruk ise aynı yumruktur sadece eli değişmiştir. Anadolu topraklarında var olan Türk milleti olarak bu sazda bu teli, bu yumrukta bu eli kırmak ve oynanmak istenen oyunları bozmak borcumuzdur." dedi.

Karabağ Formu Başkanı Akif Nağı da Karabağ konusunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Karabağ 3 bin yıldan beri Türk yurdu olmuştur, bu bölgede hep Türk nesiller yaşamıştır. Karabağ'da bir iki yerde Ermeniler yaşamaktadır. Onlarda ya Azerbaycan vatandaşı olacaklar ya da terk edeceklerdir. Ruslar ve Ermeniler bunu iyi biliyor. Karabağ savaşında Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanının Karabağ'da Azerbaycan'ın yanındayız ne gerekirse yapacağız demesi çok şeyi değiştirmiştir." diye konuştu.

Program, yurt dışındaki Karabağ Formu üyelerinin online olarak yaptıkları sunumların ardından sona erdi.