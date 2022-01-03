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Iğdır'da 9 köyde eğitime ara verildi - Son Dakika

Iğdır'da 9 köyde eğitime ara verildi

03.01.2022 09:01
Iğdır'da 9 köyde eğitime ara verildi

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 köyde eğitime ara verildi.

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 köyde eğitime ara verildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar yağan kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan köyler arasında Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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