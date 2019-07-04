Son Dakika Haberleri: Iğdır'da 94 leylek halkalandı
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Iğdır'da 94 leylek halkalandı

2 saat önce

IĞDIR'da yürütülen Leylek Halkalama Projesi kapsamında 94 leylek halkalandı.

Iğdır'da 94 leylek halkalandı, System.String[]
IĞDIR'da yürütülen Leylek Halkalama Projesi kapsamında 94 leylek halkalandı. Çalışmaları bölgede yaşayan çocuklar da yakından takip etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi Kuş Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER), Kuzey Doğa Derneği, İspanya Ornitoloji Merkezi ve bölgedeki elektrik dağıtım firmasının iş birliği ile leylek halkama projesi tamamlandı. 6 kişiden oluşan halkalama ekibi, 15 günlük yuva tarama çalışmasının ardından,1250 kilometre yol kat ederek, 84 saatlik çalışmanın sonucunda 45 yuvada 94 yavru leyleğe Türkiye halkaları taktı. Lift aracı ile yuvadan alınarak bir bacağına leyleğin kimliği olan alüminyum halka, diğer bacağına ise dürbünle leyleği uzaktan izleme imkanı veren mavi renkte halkalar takılan leyleklerin hem yuvaları temizlendi, hem de elektrik kabloları izole edildi.
Yapılan halkalama çalışması ile leyleklerin Afrika'dan dönüp dönmedikleri, hangi alanlara gittikleri, kaç yıl yaşadıkları ve beslenme alanlarındaki değişimler gibi sorulara cevap bulunacak. Yine halkalama çalışmaları ile yöre insanları arasında farkındalık oluşturulması ve leyleklere karşı duyarlılığın artırılması hedefleniyor.
Çalışmanın yapıldığı bölgede bulunan köy ve beldelerdeki çocuklar da haykalama işlemini yakından takip etti. 


- Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:27 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Iğdır, Güncel
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