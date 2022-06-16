Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

16.06.2022 12:59
Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da sıkıştığı ağaç dallarının arasında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Iğdır'da sıkıştığı ağaç dallarının arasında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Erhacı Mahallesi'nde bir karganın ağaç dallarına sıkıştığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen DKMP personeli, itfaiye ekiplerinden destek istedi.

İtfaiye aracının merdiveniyle sıkıştığı yerden kurtarılan karga, DKMP ekiplerince tedaviye alındı.

Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İtfaiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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