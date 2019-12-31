Iğdır'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 'Ağaç Kesme, Fidan Dik' kampanyası - Son Dakika

Iğdır'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası

6 saat önce

Iğdır'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyasında 400 çam fidanı dağıtıldı.

Iğdır'da

Iğdır'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyasında 400 çam fidanı dağıtıldı.

Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürlüğünce Iğdır'a gönderilen 400 çam fidanı, toprakla buluşmak üzere vatandaşlara verildi.

Iğdır halkı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapılan dağıtma etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Proje hakkında bilgi veren Iğdır Orman İşletme Müdür Yardımcısı Alptekin Gelegen, "Projedeki amacımız, yeni yılda vatandaşların ağaçları kesmemesini sağlamak ve fidan dikimine teşvik etmektir. Bu manada bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Erzurum, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
22:25 Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
22:25 Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
22:25 Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
22:23 Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
22:20 9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]